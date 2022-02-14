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Зеленский сообщил Байдену о защищенности крупнейших украинских городов

Политика
Зеленский сообщил Байдену о защищенности крупнейших украинских городов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 февраля. Киев и другие крупные украинские города находятся в полной безопасности. Соответствующее заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время телефонных переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти понимают все имеющиеся на данный момент риски. По словам Зеленского, Киев полностью готов к любому развитию обстановки в стране. При этом политик выразил уверенность, что он сможет остановить любую эскалацию по отношению к государству, его слова приводит офис президента Украины.

«Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства — Харьков и Львов, Днепр и Одесса — в безопасности и под надежной защитой», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Украины попросил Байдена в срочном порядке посетить Киев. Помимо этого, Зеленский также указал американскому лидеру на нехватку финансовой и военной поддержки. По мнению Зеленского, визит хозяина Белого дома на Украину поспособствовал бы деэскалации в стране, передает RT.

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