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Кинолог Карапетьянц объяснил последствия легализации эвтаназии бездомных животных

Общество
Кинолог Карапетьянц объяснил последствия легализации эвтаназии бездомных животных
pixabay.com  /  Andrey_and_Lesya

Москва, 14 февраля. Новые поправки в закон об ответственном обращении с животными позволят регионам самостоятельно решать, что делать с бродячими псами. К чему это может привести, рассказал кинолог Константин Карапетьянц.

Сейчас в России бродячих животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. Большие проблемы наблюдаются именно в регионах: пункты передержки возводят медленно, а существующие приюты напоминают тюрьмы, пишут «Известия».

Некоторые зоозащитники выступают за введение эвтаназии бродячих собак. Но для этого потребуется комплексный подход. У животного должно быть достаточно времени на поиски хозяина. Если поправка вступит в силу, то у многих чиновников развяжутся руки. Как отметил кинолог Карапетьянц, против данной меры будут выступать местные защитники собак и владельцы приютов.

«Проблемы не будут решаться, пока этим занимаются только чиновники. Необходимо активнее привлекать профессионалов, которые разбираются в этой теме. Они должны следить, чтобы для собак создавались хорошие условия, а также помогать пристраивать их», — добавил эксперт.

Предложения по умерщвлению животных поступают после их нападения на людей. В Нижегородской области бродячая собака накинулась на школьника. Но подросток смог отбиться от нее.

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эвтаназия мнение бездомные собаки
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