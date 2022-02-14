CAS озвучил время оглашения вердикта по допинговому делу Валиевой

Пекин, 14 февраля. Решение по допинговому делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой будет вынесено в районе часу-трех дня по пекинскому времени (8-10 утра по Москве). Соответствующее заявление сделал генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб.

Ранее стало известно, что допинг-проба отечественной спортсменки, сданная еще в декабре, дала положительный результат. В Международном олимпийском комитете (МОК) на этот счет сообщали, что продолжат способствовать расследованию деятельности окружения Камилы Валиевой.

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трех дня по пекинскому времени», — заявил генсек Мэтью Риб журналистам.

Валиева сдала положительную допинг-пробу еще на чемпионате России, который проходил в последних числах декабря 2021 года. В рамках Олимпийских игр в Пекине россиянка уже завоевала золото в командном турнире.