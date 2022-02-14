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Киевляне не спешат впадать в панику на фоне сообщений о напряженной обстановке на Украине

Общество
Киевляне не спешат впадать в панику на фоне сообщений о напряженной обстановке на Украине
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Киев, 14 февраля. Некоторые жители Киева нервно воспринимают информацию некоторых СМИ о готовящемся вооруженном конфликте на Украине. Однако большая часть населения не верит в эти байки. 

Граждане Киева не поддаются панике. Так, на полках в аптеках достаточно медикаментов, а в магазинах люди не торопятся закупаться гречкой и консервами. Разговоры слышатся только в очередях и на улицах — украинцы обсуждают внешнеполитическую ситуацию.

Корреспондент ТАСС пообщался с жителями центральных районов города. По его словам, некоторые из них подумывают на время перебраться в западные районы страны для личного спокойствия. Другие намереваются уехать на загородные участки. Больше всего обеспокоенность наблюдается среди пожилого населения.

Основными переживаниями остаются курс доллара, подскочивший в последнее пару дней и сказавшийся на продуктовых ценах. На фоне этого многие отменили свои поездки за границу.

Нагнетают ситуацию и запугивают граждан разве что украинские власти. Так, в недавнем заявлении мэр Киева Виталий Кличко утвердил план эвакуации населения города. По его словам, данные усилия нацелены на предотвращения возможных провокаций.

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украина Киев паника
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