Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 02:54
02:38
Происшествия
Десять спасателей тушили пожар в жилом доме на Советской улице
02:37
Общество
Аналитики «Сбера» определили самый «свадебный» российский город в 2022 году
02:36
Общество
Эндокринолог Гуреева: у пациентов может развиться хрупкость костей после COVID-19
02:34
Происшествия
Сообщение о минировании поступило во все школы Петропавловска-Камчатского
02:32
Политика
Власти Украины запретили депутатам Рады покидать страну
02:31
Экономика
Вице-глава «Опоры России» Сигал: безналичный расчет вытеснит из оборота мелкие купюры
02:27
Политика
CBS: США отзовут оставшихся на Украине дипломатов в течении 48 часов
02:25
Общество
Врач-невролог Голубинская объяснила отличие головной боли при «Омикроне» от мигрени
02:17
Общество
Министерство энергетики и ФАС России предложили отказаться от повышения тарифов на воду
02:11
Происшествия
Крупный пожар на окраине Петербурга тушили 15 спасателей
Все новости

«Начал подкашливать»: звезда «Бумера» Сташенко вспомнила, как ошибка мужа при ремонте стоила ему здоровья

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 01:23
Шоу-бизнес
«Начал подкашливать»: звезда «Бумера» Сташенко вспомнила, как ошибка мужа при ремонте стоила ему здоровья
ТАСС  /  Новодережкин Антон

Москва, 14 февраля. Актриса фильмов «Особенности национальной охоты» и «Бумер» Оксана Сташенко в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как «умный пол» едва не угробил ее мужа. 

Знаменитость хвастается, что супруг всегда был мастером на все руки. Однако сейчас она жалеет, что не делегировала установку пола профессиональным строителям.

«У меня муж сам придумал электрику. К нам после постройки каркаса должны были прийти другие строители. Но он сам вызвался сделать пол. Через некоторое время супруг начал подкашливать. Потом на полу начали проявляться рыжие пятна. Через полгода пол сгнил», — с ужасом вспоминает Сташенко.

«Начал подкашливать»: звезда «Бумера» Сташенко вспомнила, как ошибка мужа при ремонте стоила ему здоровья
Pr Scr НТВ /

Несущественная ошибка мужа талантливой артистки при ремонте стоила ему здоровья — сгнивший пол начал выделять опасные вещества, которые вредны для дыхания. Позже выяснилось, что мужчина заказывал материалы для строительства на ближайшем рынке. Кроме того, горе-строитель не той стороной постелил волокно, которое к тому же слишком плотно зашил.

Звездную семейную пару спасла уже привычная строительная бригада, которая исправила неудачную работу всего за пять дней. К счастью для Оксаны Сташенко, рабочие постелили ей новый пол в дом совершенно бесплатно.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Начал подкашливать»: звезда «Бумера» Сташенко вспомнила, как ошибка мужа при ремонте стоила ему здоровья
звезды сошлись сташенко бумер
Комментировать