«Начал подкашливать»: звезда «Бумера» Сташенко вспомнила, как ошибка мужа при ремонте стоила ему здоровья

Москва, 14 февраля. Актриса фильмов «Особенности национальной охоты» и «Бумер» Оксана Сташенко в эфире программы «Звезды сошлись» рассказала, как «умный пол» едва не угробил ее мужа.

Знаменитость хвастается, что супруг всегда был мастером на все руки. Однако сейчас она жалеет, что не делегировала установку пола профессиональным строителям.

«У меня муж сам придумал электрику. К нам после постройки каркаса должны были прийти другие строители. Но он сам вызвался сделать пол. Через некоторое время супруг начал подкашливать. Потом на полу начали проявляться рыжие пятна. Через полгода пол сгнил», — с ужасом вспоминает Сташенко.

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Несущественная ошибка мужа талантливой артистки при ремонте стоила ему здоровья — сгнивший пол начал выделять опасные вещества, которые вредны для дыхания. Позже выяснилось, что мужчина заказывал материалы для строительства на ближайшем рынке. Кроме того, горе-строитель не той стороной постелил волокно, которое к тому же слишком плотно зашил.

Звездную семейную пару спасла уже привычная строительная бригада, которая исправила неудачную работу всего за пять дней. К счастью для Оксаны Сташенко, рабочие постелили ей новый пол в дом совершенно бесплатно.