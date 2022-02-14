Москва снова вышла в лидеры среди российских городов по качеству жизни

Москва, 14 февраля. Столица и Московская область снова заняли лидирующие позиции среди российских регионов по качеству жизни. Соответствующие данные следуют из результатов исследования РИА Новости.

Среди лидеров по качеству жизни в России также числится Санкт-Петербург. Рейтинг строился, основываясь на совокупности 67 различных критериев, отражающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни граждан, а также обстановки в социальной сфере. Замыкающие позиции в списке получили Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

Ранее Москва и Московская область улучшили свои позиции в рейтинге транспортной загруженности городов в мире за прошлый год. Подчеркивается, что российская столица уступила первое место турецкому Стамбулу, получив индекс загруженности в 61%.