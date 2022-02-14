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Роспотребнадзор создал выявляющий коронавирус детектор

Общество
Роспотребнадзор создал выявляющий коронавирус детектор
pexels.com  /  EVG Culture

Москва, 14 февраля. Новый прибор, выявляющий коронавирус, разработали в Роспотребнадзоре. Новинка может обнаружить инфекцию на ранних стадиях и при минимальной концентрации.

Одним из преимуществ разработки является его высокая чувствительность. По информации ведомства, в будущем детектор смогут использовать для создания тест-систем, пишет РИА Новости.

«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», — уточнили в Роспотребнадзоре.

С появлением омикрон-штамма коронавирус стал распространяться с новой силой во всем мире. Чтобы сократить риск передачи инфекции, рекомендуется при малейшем недомогании сдавать ПЦР-тесты, заявила иммунолог Ирина Ярцева.

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