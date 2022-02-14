Гинзбург посоветовал отказаться от сахара и холодных напитков в пандемию

Москва, 14 февраля. Жареное мясо, сахаросодержащие продукты и холодные напитки могут навредить здоровью во время пандемии COVID-19, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Опасность этих продуктов во время распространения коронавируса заключается в их физических свойствах. Под холодными напитками Гинзбург подразумевает любые жидкости из холодильника, включая молочную и кисломолочную продукцию.

«Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — цитирует его URA.RU.

Вместо этого врач посоветовал насытить рацион продуктами с содержанием витамина D. Вместе с препаратами с фитонцидами они стимулируют местный иммунитет и повышают сопротивляемость ткани. Витамин D входит в состав морской рыбы, печени трески, яиц и молока.

Самым надежным способом защиты от заражения коронавирусом остается вакцинация. По словам биолога Александра Бутенко, создание коллективного иммунитета может значительно замедлить ход COVID-19 и приблизит победу над пандемией, передает RT.