Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни четверых человек

Ачинск, 14 февраля. Пламя вспыхнуло в частном доме в Красноярском крае. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в региональных экстренных службах.

После возгорания на место оперативно прибыли расчеты огнеборцев и приступили к ликвидации пожара. Несмотря на все усилия спасателей, им не удалось спасти четверых местных жителей. Личности погибших на данный момент устанавливаются.

Причины и обстоятельства пожара предстоит установить уполномоченным органам. Информации о других пострадавших не поступало.

На днях под Красноярском произошел пожар в частном доме, жертвой которого стала годовалая девочка. Как выяснилось позже, виновницей трагедии стала мать скончавшегося ребенка.