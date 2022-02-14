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Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни четверых человек

Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни четверых человек
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Ачинск, 14 февраля. Пламя вспыхнуло в частном доме в Красноярском крае. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в региональных экстренных службах.

После возгорания на место оперативно прибыли расчеты огнеборцев и приступили к ликвидации пожара. Несмотря на все усилия спасателей, им не удалось спасти четверых местных жителей. Личности погибших на данный момент устанавливаются.

Причины и обстоятельства пожара предстоит установить уполномоченным органам. Информации о других пострадавших не поступало.

На днях под Красноярском произошел пожар в частном доме, жертвой которого стала годовалая девочка. Как выяснилось позже, виновницей трагедии стала мать скончавшегося ребенка.

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мчс красноярский край ачинск
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