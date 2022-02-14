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Кабмин обсудил Стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 00:50
Экономика
Кабмин обсудил Стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года
pixabay.com

Москва, 14 февраля. Правительство России в ходе заседания обсудило Стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года. Сессией руководил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В заседании также приняли участие представители крупного бизнеса, среди который оказались глава «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и управляющий «ФосАгро» Андрей Гурьев. Исходя из протокола совета, Россия перестала воспринимать налог на высокое содержание углерода в Евросоюзе как механизм «торговой войны», передает «РБК».

Планируемое сокращение вредных выбросов в два раза увеличит себестоимость стальных материалов и изделий. В связи с этим Белоусов заявил, что Россия должна влиться в европейскую стратегию, чтобы не выпасть из торгового рынка Европы.

«Мы ничего не получим от этого роста цен. Поэтому нам нужно в эту стратегию вписаться, посмотреть, как сделать так, чтобы наши потери были минимальными, а эффект максимальным», — сказал первый вице-премьер.

Европейская стратегия перехода к низкоуглеродному производству также подразумевает под собой снижение нагрузки энергоносителей и отказ от газа. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек недавно заявил, что для безболезненной реализации этого плана миру необходим технический прорыв в сфере электроэнергии.

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