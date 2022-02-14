МИД Чехии призвал граждан покинуть Украину из-за возможной приостановки полетов

Прага, 14 февраля. Министерство иностранных дел Чехии опубликовало сообщение, призывающее граждан республики незамедлительно покинуть Украину. Связано оно с риском приостановки или ограничения авиарейсов со страны.

Соответствующее заявление размещено на сайте чешского дипведомства. Ранее власти страны уже эвакуировали сотрудников посольства и их семьи, а также призвали граждан республики воздержаться от поездок на Украину.

«МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Ранее с соответствующим заявлением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Он призвал сограждан ответственно относиться к своей жизни и «как можно быстрее» покинуть Украину. Связаны такие призывы с истерией Запада, который пытается убедить весь мир в том, что скоро на Украине произойдет вооруженный конфликт. При этом такие заявления не подкреплены никакими доказательствами.