Депутаты Госдумы готовы поддержать закон о штрафе за сравнение СССР с нацистской Германией

Москва, 14 февраля. Российские парламентарии могут принять закон о наложении штрафа за сравнение Советского Союза с Третьим рейхом уже весной 2022 года. Об этом рассказали источники в Госдуме.

Комитет Госдумы по строительству и законодательству примет на обсуждение проект закона уже 14 февраля, а в марте его рассмотрят члены нижней палаты. Депутат ГД Даниил Бессарабов считает, что этот документ имеет особое значение для России и поможет избежать переворачивания исторических фактов.

«Этот законопроект стоит в повестке нашего комитета 14 февраля. Мы его с коллегами рассматривали, и у нас уже есть предварительное решение по его поддержке. Это очень важный вопрос, потому что лицемерие по перевертыванию истории уже не знает границ. Допускать этого нельзя», — заявил Бессарабов в интервью изданию «Известия».

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила законодательно закрепить ответственность за пропаганду педофилии. По задумке парламентария, это должно касаться и интернета.