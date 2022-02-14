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«До сих пор бьемся головой»: Аскольд Запашный рассказал, почему живет в космическом корабле

Шоу-бизнес
«До сих пор бьемся головой»: Аскольд Запашный рассказал, почему живет в космическом корабле
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 14 февраля. Представитель цирковой династии, дрессировщик Аскольд Запашный в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ признался, зачем переехал жить в «космический корабль». Артист цирка шутливо называет так свой новый дом, куда год назад перевез жену и двух дочек.

Со стороны приглашенные гости видят перед собой обычный деревянный дом. Однако стоит им зайти внутрь, как их взору открывается настоящий космический корабль.

Дочкам Еве и Эльзе выделили второй этаж. Сами родители расположились в комнате под крышей, которую называют чердаком. Влюбленная пара не скрывает, что к необычному ремонту пришлось привыкать долго. Однако они очень любят свой дом и всегда хотели жить необычно.

«До сих пор бьемся головой»: Аскольд Запашный рассказал, почему живет в космическом корабле
Pr Scr НТВ /

«До сих пор бьемся головой. На самом деле, я делал, чтобы было уютно, в минимализме. Для меня это был эксперимент. Единственное, о чем я пожалел — это черный глянцевый пол. Прежде, чем заселиться, я сомневался, а стоит ли его делать», — заявил Запашный в эфире телешоу.

Аскольд Запашный строго следит за бытовыми мелочами и не дает экономкам покупать заурядные вещи. По его словам, он не хочет, чтобы дом стал обычным.

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