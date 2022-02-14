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Минобороны Канады начало передислокацию войск из Украины в Европу

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 00:33
Армия
Минобороны Канады начало передислокацию войск из Украины в Европу
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Оттава, 14 февраля. Министерство обороны Канады сообщило о начале передислокации части своих войск с территории Украины в другие точки в странах Европы. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

Подчеркивается, что начавшаяся передислокация военных является временной мерой. По словам представителей минобороны Канады, она не означает завершение миссии страны на Украине. Передислокация войск производится с целью «переориентировать усилия», а также обеспечить поддержку безопасности солдат.

«В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы — Украина (JTF-U) в другое место в Европе», — сообщили в минобороны Канады.

При этом американские военные не будут принимать участие в каких-либо потенциальных боевых действия на Украине. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, это бы вывело кризис в стране «на новый уровень»

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