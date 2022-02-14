Депутат Шхагошев: встреча стран Венского документа нужна ЕС для оживления диалога с Россией

Москва, 14 февраля. Члены ЕС, не воспринявшие предложения Москвы по гарантиям безопасности со всей серьезностью, хотели бы вернуться к диалогу с Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что власти Киева созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа. Адальби Шхагошев комментируя данное заявление, указал, что украинская сторона тут только «посредник», а настоящими интересантами являются страны Евросоюза, передает РИА Новости.

«Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы»,— подчеркнул Шхагошев.

Он также указал, что украинский интерес к российским военным учениям лишь формальность. Однако члены ОБСЕ ранее легкомысленно отнеслись к заявлениям России о гарантиях безопасности и хотели бы вернуться за стол переговоров.

Недавно США, лидеры стран НАТО и ЕС выразили желания поиска дипломатического разрешения украинского кризиса. Об этом сообщили в Белом доме после видеоконференции лидеров государств.