Посол Франции посоветовал находящимся на Украине гражданам запасаться едой и одеждой

Париж, 14 февраля. Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен дал рекомендации гражданам своей страны, находящимся на Украине. Он призвал их запасаться водой, едой и теплой одеждой из-за напряженной ситуации.

Дипломат сообщил, что французам на Украине сегодня необходимо соблюдать бдительность и держать наготове личные вещи и документы. При это призыва покинуть страну из его уст не звучало.

«Мы также рекомендуем вам для практических целей подготовить запасы воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак вашего автомобиля полон, или даже иметь несколько дополнительных запасов», — заявил де Понсен.

Кроме того, Париж обновил рекомендации по путешествиям. Теперь французам рекомендуется отложить все поездки на Украину до снижения градуса напряженности.

Ранее ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину из-за нестабильной ситуации на восточной границе. Последней из них стал Израиль, чей премьер-министр Нафтали Беннет настоятельно рекомендовал не идти соотечественникам на ненужный риск.