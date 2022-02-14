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Вице-премьер Чернышенко: Россия должна стать независимой от зарубежной электроники

Экономика
Вице-премьер Чернышенко: Россия должна стать независимой от зарубежной электроники
pexels.com  /  Burst

Москва, 14 февраля. России необходимо обеспечить полную независимость от поставок электронной продукции из-за рубежа к 2030 году. Такая инициатива поступила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Власти долгое время поддерживали производство отечественной электроники для оборонного сектора. Гражданский сегмент довольствовался продукцией запада. В итоге Россия отстает от мировых лидеров на несколько лет, пишет РБК.

«Российские производители высокотехнологичной продукции должны лидировать на внутреннем рынке. Компании должны войти в топ-5 мировых производителей. В стране должны появиться собственные уникальные компетенции производства или технологические этапы в рамках мировой кооперации», — заявил вице-премьер.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил появление нового национального проекта в стране. Он будет ориентирован на радиоэлектронику. По его словам, для достижения цели необходимо сформировать рабочие группы.

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электроника производство вице-премьер чернышенко
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