Turkish Airlines организует процесс обмена или возврата билетов на Украину

Киев, 13 февраля. Авиакомпания Turkish Airlines разрешила своим клиентам вернуть и поменять билеты, приобретенные на рейсы до Украины. Об этом говорится в заявлении перевозчика.

Решение компании связано с напряженной ситуацией на Украине. Всем клиентам будет предоставлено право на изменение или возврат авиабилетов, купленных на рейсы в период с 13 по 28 января.

«Пассажирам, купившим до 13 февраля 2022 года авиабилеты на рейсы "Турецких авиалиний" на Украину в период с 13 февраля 2022 года по 28 февраля 2022 года, предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года», — говорится в заявлении Turkish Airlines

Ранее издание «Страна.ua» сообщило о скором закрытии воздушного пространства над Украиной в связи с напряженной обстановкой. По мнению газеты, это случится 14 февраля.