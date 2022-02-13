Киркоров спас всех участников шоу «Маска» в первом выпуске третьего сезона

Москва, 13 февраля. Третий сезон музыкального шоу «Маска» стартовал на канале НТВ. Первый выпуск проекта завершился сюрпризом для зрителей — всех участников спасли по инициативе короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

В стартовом эпизоде нового сезона «Маски» выступили 14 конкурсантов: Пес, Осьминог, Малыш, Лошадь, Мухомор, Пчела, Джокер, Пончик, Анубис, Леопард, Монстрик, Павлин, Дракон и Козерог. На сцене прозвучали хиты Ольги Бузовой, Верки Сердючки, Шакиры и других российских и иностранных артистов.

После выступления всех персонажей в номинации оказались Лошадь, спевшая хит Baila me группы Gipsy Kings, и Пончик, представивший номер под трек Кати Лель «Муси-Пуси». Третьим номинантом стал Монстрик, который спел шлягер Эдиты Пьехи «Наш сосед», однако зрители спасли его своими голосами.

В результате под угрозой вылета оказались Лошадь и Пончик. Однако Киркоров, снова занявший место в жюри, решил спасти всех участников. Певец попросил зрителей проголосовать за то, чтобы все герои остались в шоу, и личность ни одного из персонажей пока не раскрывали.

Вместе с королем эстрады судьями в третьем сезоне «Маски» опять стали певица Валерия, шоумен Тимур Родригес и телеведущая Регина Тодоренко. Пятое кресло в жюри на этот раз занял комик Тимур Батрутдинов.