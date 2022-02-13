Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 23:55
23:53
Общество
Turkish Airlines организует процесс обмена или возврата билетов на Украину
23:48
Шоу-бизнес
Киркоров спас всех участников шоу «Маска» в первом выпуске третьего сезона
23:37
Происшествия
Автомобиль снес забор на Пискаревском проспекте в Петербурге
23:34
Политика
CNN: Зеленский попросил Байдена срочно посетить Украину
23:29
Политика
Захарова обвинила США и Великобританию в пропаганде войны
23:21
Весь мир
Опасный гербицид обнаружен в организме каждого третьего американца
23:15
Происшествия
Студия телеканала в Грузии задрожала во время мощного землетрясения
23:06
Общество
Украинские олигархи массово покидают страну частными самолетами
22:59
Происшествия
Появилось видео с рухнувшим на автомобиль фасадом дома в Петербурге
22:50
Армия
ВС Украины провели учения со стрельбами в Донецкой области
Все новости

Киркоров спас всех участников шоу «Маска» в первом выпуске третьего сезона

Шоу-бизнес
Киркоров спас всех участников шоу «Маска» в первом выпуске третьего сезона
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 13 февраля. Третий сезон музыкального шоу «Маска» стартовал на канале НТВ. Первый выпуск проекта завершился сюрпризом для зрителей — всех участников спасли по инициативе короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

В стартовом эпизоде нового сезона «Маски» выступили 14 конкурсантов: Пес, Осьминог, Малыш, Лошадь, Мухомор, Пчела, Джокер, Пончик, Анубис, Леопард, Монстрик, Павлин, Дракон и Козерог. На сцене прозвучали хиты Ольги Бузовой, Верки Сердючки, Шакиры и других российских и иностранных артистов.

После выступления всех персонажей в номинации оказались Лошадь, спевшая хит Baila me группы Gipsy Kings, и Пончик, представивший номер под трек Кати Лель «Муси-Пуси». Третьим номинантом стал Монстрик, который спел шлягер Эдиты Пьехи «Наш сосед», однако зрители спасли его своими голосами.

В результате под угрозой вылета оказались Лошадь и Пончик. Однако Киркоров, снова занявший место в жюри, решил спасти всех участников. Певец попросил зрителей проголосовать за то, чтобы все герои остались в шоу, и личность ни одного из персонажей пока не раскрывали.

Вместе с королем эстрады судьями в третьем сезоне «Маски» опять стали певица Валерия, шоумен Тимур Родригес и телеведущая Регина Тодоренко. Пятое кресло в жюри на этот раз занял комик Тимур Батрутдинов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров спас всех участников шоу «Маска» в первом выпуске третьего сезона
киркоров звезды знаменитости шоу маска
Комментировать