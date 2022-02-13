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CNN: Зеленский попросил Байдена срочно посетить Украину

Политика
CNN: Зеленский попросил Байдена срочно посетить Украину
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного общения попросил своего американского коллегу Джо Байдена в срочном порядке посетить Киев. Об этом сообщает телеканал CNN.

Помимо этого, Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить Украине дополнительные средства финансовой и военной поддержки. По данным CNN, приезд американского президента на фоне текущей обстановки в Киев маловероятен.

Лидеры стран в воскресенье провели телефонную беседу, которая продолжалась чуть меньше часа. Белый дом сообщил, что главы государств по итогам переговоров договорились продолжать работу в дипломатическом поле для разрешения сложившейся кризисной ситуации.

Ранее Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа глав государств длилась чуть больше часа, в ходе нее лидеры обсуждали возможности разрешения кризиса на Украине.

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