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Захарова обвинила США и Великобританию в пропаганде войны

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 23:30
Политика
Захарова обвинила США и Великобританию в пропаганде войны
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 13 февраля. Деятельность США и Великобритании является классической пропагандой войны. Тем самым эти страны откровенно нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В документе, принятом в период холодной войны еще в 1966 году, четко прописан пункт: «всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом». Однако и Лондон, и Вашингтон нашли для себя «оговорки».

«Чтобы было понятно. Пакт был принят в разгар холодной войны, и его задачей было не только защитить права человека, но и отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы. Советский Союз (а позже – Российская Федерация) и десятки других государств по всему миру, понимая высшую опасность, которую может представлять собой пропаганда войны, добровольно отказываются от этой угрожающей практики. Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают», — написала дипломат в Teleggram-канале.

Сегодня же Великобритания и США через агрессивную риторику покрывают поставки оружия Украине и проведение учений НАТО у границ России. Эти страны занимаются пропагандой войны в «чистом виде», подчеркнула Захарова.

«США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах. Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную Госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка"», — резюмировала представитель МИД РФ.

Захарова считает, что Запад, распространяя вбросы о России, откровенно издевается над народом Украины. Вероятно, предположила дипломат, «вдохновители майданов» не успокоятся, пока не доведут Киев до полного коллапса.

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Мария Захарова пропаганда сша и великобритания
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