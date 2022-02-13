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Студия телеканала в Грузии задрожала во время мощного землетрясения

Происшествия
Студия телеканала в Грузии задрожала во время мощного землетрясения
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Степан Яцко

Тбилиси, 13 февраля. Работники грузинского телеканала ощутили мощные подземные толчки прямо во время нахождения в студии. Соответствующие кадры опубликовал портал Sputnik Грузия.

Ведущий телеканала брал интервью, как вдруг его речь прервало землетрясение. В это время камера начала трястись, раздались громкие звуки, напоминающие обрушение чего-либо.

«Похоже, это землетрясение!» — констатировал журналист.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от села Самеба в 58 километрах от Тбилиси 13 февраля. Информация о жертвах и разрушениях в результате инцидента не поступала.

Подземные толчки ощутили не только в грузинской столице, но и в северной части Армении. Согласно данным МЧС республики, мощность толчков в эпицентре землетрясения оценивается в шесть–семь баллов.

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