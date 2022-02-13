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Украинские олигархи массово покидают страну частными самолетами

Общество
Украинские олигархи массово покидают страну частными самолетами
pixabay.com  /  RENE RAUSCHENBERGER

Киев, 13 февраля. Олигархи и бизнесмены массово покидают Украину на частных самолетах. По данным издания «Украинская правда»за день из страны вылетело примерно 20 рейсов.

Среди крупных украинских бизнесменов, которые покинули страну, оказались Ринат Ахметов и Борис Колесников. Также сообщается, что оппозиционный депутат и миллионер Игорь Абрамович забронировал самолет на 50 человек.

«По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича», — сообщило издание.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что с понедельника воздушное пространство над Украиной опустеет. Причиной этому является отказ западных страховых компаний гарантировать безопасность полетов.

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