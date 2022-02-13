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ВС Украины провели учения со стрельбами в Донецкой области

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ВС Украины провели учения со стрельбами в Донецкой области
flickr.com/ministryofdefenceua

Донецк, 13 февраля. Украинские военные завершили учения со стрельбами из вооружения БМП-2. Проходили они на территории Донецкой области, сообщили в центре штаба Операции объединенных сил в Донбассе.

Отмечается, что основной задачей ВСУ было уничтожение вражеских БМП и пушек. В рамках учения военнослужащие также отработали смену мест с командирами боевой машины пехоты во время выполнения огневого задания. Об этом штаб сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«На этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики сообщал, что полеты украинских беспилотников участились над территорией Донбасса. По его словам, ВСУ проводят активную разведку.

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