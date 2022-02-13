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Политика
Украинцы подняли на смех одетого в несколько слоев одежды «широкоплечего» Зеленского
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Украинцы подняли на смех одетого в несколько слоев одежды «широкоплечего» Зеленского

Политика
Украинцы подняли на смех одетого в несколько слоев одежды «широкоплечего» Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 13 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в военных учениях МВД. Однако жители страны высмеяли главу государства за его внешний вид, говорится в материале портала «Страна».

Речь идет об учениях украинского МВД, прошедших в Херсонской области. Внимание пользователей социальных сетей привлек внешний вид «широкоплечего» Зеленского, на котором было несколько слоев одежды. Украинцы в шутку сравнили президента с героями боевиков «Неудержимые 3», а также с персонажем фильма «Пятый Элемент».

«На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба офиса президента, можно заметить, что на Зеленском было несколько слоев одежды, которые сделали его плечи очень широкими», — говорится в материале издания.

Украинцы подняли на смех одетого в несколько слоев одежды «широкоплечего» Зеленского
ТАСС / OLEG PETRASYUK

Недавно Зеленский провел очередную телефонную беседу со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время часовых переговоров стороны обсудили Россию, а также возможность введения новых ограничений. При этом Зеленский неоднократно высказывался о необходимости превентивных санкций для «сдерживания» Кремля. Политолог Юрий Почта объяснил, чем обусловлено поведение украинского лидера, передает RT.

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