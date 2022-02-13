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Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой завершилось

Спорт
Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой завершилось
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 13 февраля. Заседание Спортивного арбитражного суда по рассмотрению апелляций МОК, WADA и ISU на отмену отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой завершилось. Оно длилось больше шести часов.

Окончательное решение комиссия огласит завтра. Согласно ему, Валиева либо продолжит свое выступление на Олимпиаде в Пекине, либо будет отстранена.

«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня», — сообщила генсек CAS Матье Риб.

Скандал вокруг Камилы Валиевой начался перед вручением золота российским фигуристам. Причиной стали сомнения МОК относительно чистоты допинг-теста спортсменки, взятого в декабре.

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валиева отстранение спортивный арбитражный суд допинг-проба
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