Заседание Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой завершилось

Пекин, 13 февраля. Заседание Спортивного арбитражного суда по рассмотрению апелляций МОК, WADA и ISU на отмену отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой завершилось. Оно длилось больше шести часов.

Окончательное решение комиссия огласит завтра. Согласно ему, Валиева либо продолжит свое выступление на Олимпиаде в Пекине, либо будет отстранена.

«Мы надеемся объявить окончательное решение завтра в районе часа-двух-трех дня», — сообщила генсек CAS Матье Риб.

Скандал вокруг Камилы Валиевой начался перед вручением золота российским фигуристам. Причиной стали сомнения МОК относительно чистоты допинг-теста спортсменки, взятого в декабре.