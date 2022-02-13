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Опасный гербицид обнаружен в организме каждого третьего американца

Весь мир
Опасный гербицид обнаружен в организме каждого третьего американца
FrankHoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON  / 

Вашингтон, 13 февраля. Каждый третий американец страдает от отравления опасным гербицидом, который входит в состав боевого химиката Agent Orange. К такому выводу пришли авторы исследования, в котором приняли участие более 14 тысяч человек.

Анализ данных, собранных Национальным обследованием здоровья и питания (NHANES) в 2001—2014 годах, который провела группа ученых, установил, что примерно у 4681 из 14395 участников эксперимента (32,5%) в моче содержатся следы 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D). Это вещество является одним из наиболее распространенных в США гербицидов, применяемых для борьбы с сорняками.

Данное вещество является частью химиката Agent Orange, который американская армия широко применяла для уничтожения растительности в ходе войны во Вьетнаме. Гербицид негативно влияет на эндокринную систему человека, а также является мощным канцерогеном.

Исследование показало, что количество испытуемых с высоким уровнем 2,4-D в организме значительно возросло в период с 2001 по 2012 годы. При этом дети в возрасте 6—11 лет имели в 2,1 раза более высокую концентрацию 2,4-D в организме по сравнению с участниками в возрасте 20—59 лет. У женщин детородного возраста (от 20 до 44 лет) концентрация вещества в организме была в 1,85 раза выше, чем у мужчин того же возраста.

Ученые подчеркивают, что использование 2,4-D в сельском хозяйстве существенно возросло по сравнению с 2002 годом. По прогнозам, в предстоящее десятилетие оно будет еще больше увеличиваться. Поскольку увеличение его использования, вероятно, приведет к увеличению воздействия на население, по мнению исследователей, необходимо улучшить мониторинг для определения воздействия гербицида на здоровье людей. Особенно это касается уязвимых групп населения (особенно детей и женщин детородного возраста) и лиц, подвергающихся сильному воздействию (фермеры и другие люди, которые применяют гербициды, а также их семьи).

Кроме того, в своем исследовании ученые пришли к выводу, что в наибольшей степени накопление гербицидов в организме присуще белым американцам, поскольку чаще всего именно они работают на фермах, а также обрабатывают свои газоны в частных домовладениях. Этот факт они связывают с очередным проявлением «системного расизма».

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сша здоровье нации гербициды
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