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Глава ДНР Пушилин заявил о «горячей» обстановке на линии соприкосновения в Донбассе

Политика
Глава ДНР Пушилин заявил о «горячей» обстановке на линии соприкосновения в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Prt Scr

Донецк, 13 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нагнетать обстановку в Донбассе, стягивая к линии разграничения дополнительные силы. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, идет постоянное скопление личного состава и военной техники. Информация предоставлена на основе сбора разведданных силами народного ополчения ДНР.

«Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

Глава республики также полностью уверен, что Киев никогда не станет исполнять Минские соглашения. По его словам, страны-гаранты не могут обеспечить «правильные посылы», а США продолжают «подыгрывать» Украине, которая отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР

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Денис Пушилин днр всу донбасс
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