Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали вблизи армяно-грузинской границы

Гюмри, 13 февраля. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в северной части Армении неподалеку от границы с Грузией. О сейсмическом событии сообщила Геологическая службы Соединенных Штатов.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 18:25 по времени UTC (21:25 по московскому времени). Согласно данным службы, эпицентр располагается в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Предположительно, очаг находится на глубине десяти километров.

Отмечается, что сила толчков в эпицентре достигала шести-семи баллов из 12 возможных. Информация о жертвах или пострадавших в результате землетрясения на данный момент не поступала.

Еще одно сейсмическое событие произошло недавно на юго-востоке Камчатки. Сотрудники Единой геофизической службы РАН сообщили, что магнитуда землетрясения составила 3,6.