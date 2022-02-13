Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота на фоне допинг-скандала с Валиевой

Пекин, 13 февраля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала ситуацию с возможным лишением российской команды золотой медали в командном турнире на Олимпиаде.

Заседание комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу 15-летней фигуристки Камилы Валиевой продолжается в столице Китая, несмотря на глубокую ночь. На данный момент нет какой-либо информации о решении. Не исключено, что обсуждение ситуации продлится до утра.

Этери Тутберидзе выразила сожаление, что история с Валиевой всплыла во время Игр. По ее мнению, это могло быть сделано для того, чтобы допинг-скандал получил большой резонанс.

«Для меня командная медаль — медаль страны. Это наша страна. Наша страна в четырех видах сильнее, чем остальные страны. И если бы каталась не Камила, а другая наша спортсменка, результат был бы тот же», — заявила тренер в эфире Первого канала.

Скандал вокруг Валиевой возник из-за сомнительных результатов допинг-теста, который был сдан спортсменкой еще в декабре. Из-за этого была отложена церемония награждения участников командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где победу одержали россияне. После вердикта CAS станет известна судьба золотой медали и дальнейшее участие Валиевой в Играх.