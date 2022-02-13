Политолог Дудкин указал, как Киев превращает «нормандские» переговоры в фарс

Киев, 13 февраля. Минским соглашениям на этой неделе исполнилось ровно семь лет, однако власти Украины не только не делают ничего для их выполнения, но и превращают процесс очередных переговоров в фарс. Об этом рассказал украинских политолог Юрий Дудкин.

Эксперт подчеркивает, что вопрос о возвращении Донбасса можно и нужно было решить еще в 2014 году через прямые переговоры с лидерами ЛНР и ДНР, однако вместо этого Киев сделал все возможное, чтобы отрезать регион от страны.

«Исполнилось ровно семь лет со дня подписания минских соглашений. И возникает вопрос, что за семь лет сделала украинская власть для тех граждан, которые живут в Донбассе? Она только сразу вывела национальную валюту, вывезла органы госуправления, вывела банки и всевозможные предприятия. Это было еще в начале конфликта, когда нужно было просто сесть за стол и все обсудить, как это делают нормальные люди», — заявил Дудкин в эфире канала UkrLive.

Политолог отмечает, что именно Украина просила возобновить переговоры в «нормандском формате», но уже в измененном виде. И все стороны в очередной раз пошли навстречу Киеву в надежде, что это поможет разрешить затянувшийся конфликт. Однако, судя по всему, обсуждения опять идут в тупик.

«Я считаю, что "нормандский формат" не может полноценно работать на уровне помощников. Он изначально создавался для работы только министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии, а также высших руководителей этих четырех государств. Это уже потом Киев слезно умолял внедрить этот формат для поиска каких-то путей для исполнения минских соглашений, и все согласились. И, безусловно, все ожидали, что от Украины будут предложения. Где они? Ермак приехал с пустыми руками абсолютно», — негодует Дудкин.

Украинские власти явно пытаются вновь тянуть время и буквально превращают сами переговоры в фарс, ничего не предлагая и не желая прийти к какому-то общему знаменателю.

«Во время этой девятичасовой встречи они даже доставали толковый словарь, потому что у украинской стороны видите ли возникали вопросы по тем или иным словам, используемым в минских соглашениях. И россияне, немцы и французы растолковывали украинским делегатам значения этих слов», — рассказал политолог Юрий Дудкин.

Политолог Андрей Ермолаев ранее назвал ключевую ошибку Украины на переговорах в «нормандском формате».