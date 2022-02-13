Зеленский с Байденом обсудили Россию и новые санкции во время телефонной беседы

Киев, 13 февраля. Президенты Украины и Соединенных Штатов Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонные переговоры. Во время них главы государств обсудили Россию.

Как отметил Зеленский, общая длительность беседы составила один час. По словам украинского президента, во время переговоров с Байденом они также затронули темы обстановки с безопасностью в регионе, экономики, а также возможность введения новых санкций. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

«Имели часовой телефонный разговор с @POTUS @JoeBiden (президентом США Джо Байденом — Прим. ФАН). Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии», — написа глава государства в соцсетях.

Ранее Зеленский ответил своему российскому коллеге Владимиру Путину на фразу «нравится — не нравится, терпи, моя красавица». Однако заявление украинского лидера встретило резкую критику среди пользователей социальных сетей.