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Постпред России при ООН Полянский: Запад продолжит снабжать Киев летальным вооружением

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 21:49
Политика
Постпред России при ООН Полянский: Запад продолжит снабжать Киев летальным вооружением
russiaun.ru

Москва, 13 февраля. Военные настроения Запада в скором времени пойдут на спад, однако о прекращении поставок оружия на Украину речи не идет. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В подобной стратегии можно проследить сценарий Голливуда, уверен дипломат. Каждый шаг Запада просчитывается и прописывается в "сценарии". К этому Россия должна быть готова, рассказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мне кажется, что это нагнетание в какой-то момент должно сдуться, и уже наверное можно ждать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут присваивать себе лавры так сказать победы над Россией, что они остановили нашу военщину на границе с Украиной, спасли и так далее. И продолжат при этом конечно накачивать страну оружием», — заявил он.

Соответствующее мнение ранее высказывала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, Вашингтон накачивает Киев оружием, потому что осведомлен о подготовке украинских властей к масштабным силовым акциям.

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украина запад полянский накачка оружия
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