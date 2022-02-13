Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 22:25
22:22
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота на фоне допинг-скандала с Валиевой
22:18
Происшествия
ДТП с автобусом произошло на Комендантском проспекте
22:03
Общество
Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
22:00
Шоу-бизнес
Актер Алексей Фокин: «Я устал от положительных героев и попросил роль маньяка»
21:58
Происшествия
Два кота заживо сгорели в доме на улице Демьяна Бедного
21:51
Политика
Политолог Дудкин указал, как Киев превращает «нормандские» переговоры в фарс
21:50
Политика
Зеленский с Байденом обсудили Россию и новые санкции во время телефонной беседы
21:49
Политика
Постпред России при ООН Полянский: Запад продолжит снабжать Киев летальным вооружением
21:47
Происшествия
Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
21:43
Общество
Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет
Все новости

Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет

Общество
Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет
unsplash.com  /  elCarito

Москва, 13 февраля. Российский композитор, музыкант и дирижер Борис Базуров скончался на 63-м году жизни. О смерти сообщила его подруга Нина.

Базуров умер в Москве. Причины смерти композитора в настоящий момент неизвестны, передает РБК.

«Да, Борис Базуров скончался. К сожалению, это правда. О причинах смерти информации пока нет. Во вторник, в 14:15, в храме Успения Пресвятой Богородицы состоится прощание с ним», — сообщила подруга композитора.

Борис Базуров был выпускником Российской академии музыки им. Гнесиных. Среди его заслуг — музыка для фильмов «Воробей», «Дважды в одну реку», «Ночные посетители», а также для фильма-спектакля «Мисс Жюли». Успел он и попробовать себя на актерском поприще, исполнив роль композитора в экранизации «Братьев Карамазовых».

Всего Базуров создал более 20 альбомов в жанре фолк. Помимо прочего, он является основателем группы «Народная опера», руководителем которой был до конца жизни.

Ранее из жизни ушел выдающийся армянский композитор Артур Григорян. Известно, что длительное время он боролся с тяжелым недугом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет
смерть музыкант композитор борис базуров
Комментировать