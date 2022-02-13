Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет

Москва, 13 февраля. Российский композитор, музыкант и дирижер Борис Базуров скончался на 63-м году жизни. О смерти сообщила его подруга Нина.

Базуров умер в Москве. Причины смерти композитора в настоящий момент неизвестны, передает РБК.

«Да, Борис Базуров скончался. К сожалению, это правда. О причинах смерти информации пока нет. Во вторник, в 14:15, в храме Успения Пресвятой Богородицы состоится прощание с ним», — сообщила подруга композитора.

Борис Базуров был выпускником Российской академии музыки им. Гнесиных. Среди его заслуг — музыка для фильмов «Воробей», «Дважды в одну реку», «Ночные посетители», а также для фильма-спектакля «Мисс Жюли». Успел он и попробовать себя на актерском поприще, исполнив роль композитора в экранизации «Братьев Карамазовых».

Всего Базуров создал более 20 альбомов в жанре фолк. Помимо прочего, он является основателем группы «Народная опера», руководителем которой был до конца жизни.

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