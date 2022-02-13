МИД Украины попросил созвать экстренное заседание стран-участниц Венского документа

Киев, 13 февраля. Официальный Киев направил запрос на проведение встречи со всеми странами-участницами Венского документа в течение следующих 48 часов. Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр выразил уверенность, что сложившаяся ситуация на восточной границе требует немедленного обсуждения. По его словам, обязательства по военной прозрачности и деэскалации в регионе должны выполнять все страны, подписавшие мировое соглашение.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг», — заявил Кулеба.

Недавно завершились телефонные переговоры между президентами Соединенных Штатов и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Беседа стартовала примерно в 19:00 по московскому времени. Лидеры двух стран обсудили обострение ситуации вокруг Украины.