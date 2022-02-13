Президенту Мали представили окончательный план преобразования республики

Бамако, 13 февраля. Президенту переходного периода Мали Ассими Гоита вручили окончательный отчет Общенациональной конференции по преобразованию, сообщает Malijet Actualite.

Официальная церемония передачи документа состоялась в банкетном зале столичного Дворца Кулуба. Председатель временно созданного органа Зени Мулайе вручил гаранту наработки группы экспертов по развитию страны.

«Руководитель Общенациональной конференции по преобразованию напомнил, что для реализации намеченных властями планов времени много. Тем не менее предстоит серьезная и тяжелая работа, итогом которой станет улучшение жизни населения Мали и полная реставрация государственных институтов. Мулайе также поблагодарил подчиненных, членов комиссии и всех, кто так или иначе был задействован в проработке отчета. После подведения итогов, настало время действовать, выполнять рекомендации, созданные в результате кропотливых подсчетов», — сообщили сотрудники СМИ.

По словам Ассими Гоита, «успех этого процесса является свидетельством зрелости малийского народа», который в трудное время сумел преодолеть разногласия и начать действовать на благо республики.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Сегодня мы стоим на пороге великого будущего для нашей нации», — заключил президент.

Ранее бывший премьер-министр Мали Муса Мара призвал население страны руководствоваться принципами патриотизма. Так, недавно в столице республики состоялся очередной массовый митинг в поддержку сотрудничества Бамако и Москвы. люди приносили на центральную площадь плакаты с главой переходного периода Ассими Гоита и президентом РФ Владимиром Путиным.

Отдельного внимания заслуживают транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера, что многими расценивается как приветствие отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, малийцы одобряют смену политического курса правительства африканской страны с западного на восточный. В сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва посодействует Бамако в борьбе с радикальными исламистами:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Через месяц после выступления министра иностранных дел Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.