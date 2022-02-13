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Юлия Ковальчук назвала февраль идеальным месяцем для первой поездки в Египет

Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук назвала февраль идеальным месяцем для первой поездки в Египет
instagram.com  /  @juliakovalchuk

Москва, 13 февраля. Российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук впервые отправилась на отпуск в Египет. Знаменитость рассказала поклонникам о преимуществах поездки в эту страну в феврале.

Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась впечатлениями от долгожданного путешествия, разместив пост в своем Instagram. Она выложила фотографию, на которой запечатлена на фоне моря и песчаного пляжа. В подписи к снимку звезда призналась, что раньше никогда не была в Египте.

«Поэтому для тех, кто, как и я, первопроходец в этой стране, решила за время отдыха делиться и рассказывать о своих ощущениях. Во-первых, погода в феврале очень комфортная, особенно с детками, днем +23-25, а вот вечером +12-17», — назвала Ковальчук главное преимущество зимней поездки.

Также артистки, не скрывая восторга, отметила вкусные египетские блюда. Она пообещала посвятить местному меню отдельный пост в своем аккаунте в соцсети.

Юлия Ковальчук почти десять лет является супругой популярного певца Алексея Чумакова, с которым до свадьбы состояла в отношениях около пяти лет. Артисты обзавелись первенцем в 2017 году, а теперь задумались о рождении второго ребенка.

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