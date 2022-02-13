Немецкий журналист Репер раскрыл, почему в НАТО испугались солдат РФ у границ Украины

Берлин, 13 февраля. Запад раздувает военную истерию из-за присутствия российских войск недалеко от границы Украины, не имея на это никаких реальных оснований. Об этом заявил немецкий журналист, писатель Томас Репер. При этом он уверен, что в НАТО просто боятся военной мощи РФ.

Иностранный эксперт подчеркивает, что российские военные находятся вовсе не у границы Украины, а в нескольких сотнях километров от нее. При этом солдаты размещены на постоянной базе дислокации, так что никаких поводов для паники просто нет.

«Российские войска находятся не на границе с Украиной. Войска РФ в реальности находятся в обычных казармах за несколько сотен километров от украинской границы. Западные СМИ показывают съемки со спутника, и эти съемки с города Ельны, который расположен в 300 километрах от границы. Эти солдаты находятся там постоянно», — заявил Репер на канале «Голос Европы».

Журналист напомнил, что Запад вместе с Киевом уже не в первый раз пытается обвинить Россию в подготовке к «вторжению» просто из-за того, что РФ где-то размещает своих военных или проводит плановые учения на собственной территории.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

«Просто поищите информацию в архивах СМИ с 2014 года, и вы увидите, что западные издания каждые несколько месяцев сообщают, что русские якобы вот-то нападут на Украину. Если не сегодня, то завтра уж точно. И всегда сообщают одну и ту же цифру: около ста тысяч российских солдат. И ни один дурак, который верит западным СМИ, не задается вопросом: "Как так? С 2014 года войска там находятся, но при этом они только прибыли". И так уже восемь лет подряд», — высказался эксперт.

Репер считает, что Североатлантический альянс просто слишком боится российской военной мощи, и за подобными нелепыми обвинениями пытается скрыть собственную несостоятельность и неспособность реально реагировать на какие-либо военные угрозы.

«В прошлом апреле было то же самое, потому что Россия проводила в том районе свои маневры. И в НАТО тогда очень испугались, потому что РФ показала, на что способна. Россия перебросила на этот маневр 100 тысяч военных через всю страну буквально за одну неделю. И они не только прибыли за неделю, но и сразу начали проводить маневры. США в 2021 году для проведения своих маневров на переброску 40 тысяч солдат потратили четыре месяца. Так что НАТО было не до смеха после хода РФ, ведь они до сих пор так не умеют», — подчеркнул немецкий журналист Томас Репер.

Известный политический аналитик Алексей Наумов ранее рассказал, какой грамотный ход России заставил Запад пойти на серьезные уступки и начать играть по правилам Москвы.