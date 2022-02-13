Власти Мали заявили о готовности к диалогу с ЭКОВАС и Африканским союзом

Бамако, 13 февраля. Правительство переходного периода Мали проработало механизм выстраивания новых линий взаимодействия с субрегиональными организациями и международным сообществом. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

«Разработанная инициатива должна подтвердить курс властей республики, направленный на возвращение к нормальному конституционному порядку и постоянную готовность к диалогу с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС)», — значится в заявлении МИД.

В Правительстве Мали предполагают, что после ознакомления с документом чиновники указанных организаций также пойдут на встречу руководству в Бамако, предпримут усилия для стабилизации взаимоотношений и откажутся от губительных для населения региона ограничительных мер.

Ранее несколько некоммерческих организаций африканской республики призвали мировое сообщество защитить жителей страны от давления со стороны ЭКОВАС. Санкции были приняты с подачи Франции, судорожно пытающейся восстановить давно утраченное влияние на Черном континенте.