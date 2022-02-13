Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 22:24
22:22
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе высказалась о возможном лишении России золота на фоне допинг-скандала с Валиевой
22:18
Происшествия
ДТП с автобусом произошло на Комендантском проспекте
22:03
Общество
Дорогу к военному мемориалу «Офицерское кладбище» под Калининградом изуродовали шлаком
22:00
Шоу-бизнес
Актер Алексей Фокин: «Я устал от положительных героев и попросил роль маньяка»
21:58
Происшествия
Два кота заживо сгорели в доме на улице Демьяна Бедного
21:51
Политика
Политолог Дудкин указал, как Киев превращает «нормандские» переговоры в фарс
21:50
Политика
Зеленский с Байденом обсудили Россию и новые санкции во время телефонной беседы
21:49
Политика
Постпред России при ООН Полянский: Запад продолжит снабжать Киев летальным вооружением
21:47
Происшествия
Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
21:43
Общество
Композитор и дирижер Борис Базуров ушел из жизни в возрасте 62 лет
Все новости

Власти Мали заявили о готовности к диалогу с ЭКОВАС и Африканским союзом

Весь мир
Власти Мали заявили о готовности к диалогу с ЭКОВАС и Африканским союзом
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 13 февраля. Правительство переходного периода Мали проработало механизм выстраивания новых линий взаимодействия с субрегиональными организациями и международным сообществом. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.

«Разработанная инициатива должна подтвердить курс властей республики, направленный на возвращение к нормальному конституционному порядку и постоянную готовность к диалогу с представителями Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза (АС)», — значится в заявлении МИД.

В Правительстве Мали предполагают, что после ознакомления с документом чиновники указанных организаций также пойдут на встречу руководству в Бамако, предпримут усилия для стабилизации взаимоотношений и откажутся от губительных для населения региона ограничительных мер.

Ранее несколько некоммерческих организаций африканской республики призвали мировое сообщество защитить жителей страны от давления со стороны ЭКОВАС. Санкции были приняты с подачи Франции, судорожно пытающейся восстановить давно утраченное влияние на Черном континенте.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Мали заявили о готовности к диалогу с ЭКОВАС и Африканским союзом
африка эковас диалог мали африканский союз
Комментировать