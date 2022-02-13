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Дочь певицы Валерии частично потеряла слух из-за коронавируса

Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии частично потеряла слух из-за коронавируса
instagram.com  /  @shena_music

Москва, 13 февраля. Старшая дочь народной артистки Валерии Анна Шульгина посетовала на жуткие последствия, которые ей оставила коронавирусная инфекция. Как оказалось, болезнь у девушки протекала так тяжело, что почти лишила ее слуха на одно ухо.

Анна Шульгина пошла по стопам матери, став певицей. Она выбрала себе псевдоним — SHENA? — под которым выпускает собственные песни. Поэтому даже частичная потеря слуха стала для молодой исполнительницы большим испытанием, с которым она не может справиться до сих пор. Как призналась знаменитость в своем Instagram-аккаунте, на фоне происходящего у нее началась затяжная депрессия.

«Ходила в клиники, проверяла витамины, работу мозга, сосудов, а результаты — в норме. Делала процедуры традиционной и нетрадиционной медицины, тоже никаких улучшений. Все пожимали плечами. С каждым месяцем чувство страха нарастало, панические атаки дошли до своего пика, слезы текли ручьем, хотя я вообще не из плаксивых, а в душе пустота. Абсолютная!» — откровенно рассказала дочь прославленной певицы.

Ранее Шульгина сделала другое сенсационное признание. Она решила поведать поклонникам о случаях домашнего насилия в ее жизни. Артистка подчеркнула, что знает, «какой это ад», поэтому открыто выступает за принятие соответствующего закона.

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Валерия слух коронавирус анна шульгина
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