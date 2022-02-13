Правительство ЦАР запланировало проведение общенационального диалога на конец марта

Банги, 13 февраля. Общенациональный диалог в Центральноафриканской Республике может состояться в конце марта 2022 года, сообщили во время пресс-конференции представители организационного комитета (CODR).

«Высокопоставленные чиновники и президент Фостен-Арканж Туадера на протяжении нескольких месяцев призывали лидеров «Коалиции демократической оппозиции» обеспечить необходимые условия для запуска миротворческой инициативы. Однако 30 октября противники власти отказались помогать, так как парламент запустил процедуру снятия неприкосновенности с политиков Мартина Зигеле, Анисе-Жоржа Дологеле и Орелиена Симплиса Зингаса. Их обвинили в злоупотреблениях должностными полномочиями, но позже реабилитировали. Тем не менее представители COD-2020 начали требовать отставки главы Национальной ассамблеи», — сообщается на официальной странице правительства.

С осени организационный комитет искал консенсус и в итоге оппозицию удалось убедить в необходимости выстраивания системы диалога между жителями Центральноафриканской Республики.

«В CODR возвращаются первый вице-президент Жан-Эдуард Коямбуну, председатель подкомитета по здравоохранению Аурелиан Симплис Конгбеле-Зингас, руководитель подкомитета по безопасности Бенджамин Кайгама и член тематического подкомитета Серж Псимхис. Теперь страна сможет найти правильное решение социальных проблем, до сих пор подрывающих развитие ЦАР. Диалог открыт для всех без исключения», — отметили представители организационного комитета.

По словам председателя CODR Обеда Намсио, правительство и президент Фостен-Арканж Туадера намеренно оставили возможность для реинтеграции экс-боевиков, желающих вернуться к мирной жизни и действовать на благо республики.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы инициатива начала работу уже в конце марта 2022 года», — заключил руководитель оргкомитета.

Ранее глава государства обвинял оппозиционных политиков в желании сорвать общенациональный диалог, главной задачей которого является вывод республики из кризиса.