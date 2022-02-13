Аналитик Подоляка рассказал о массовом побеге украинских политиков из страны

Киев, 13 февраля. Нагнетание ситуации вокруг Украины обнажило истинную сущность не только местных политиков, но и западных партнеров страны. При этом все происходящее, судя по всему, ведет к завершению проекта «Украина — не Россия». Такое мнение высказал политический аналитик Юрий Подоляка.

Постоянное усиление военной истерии, и попытки западных СМИ убедить весь мир, и в первую очередь сам Киев в том, что РФ вот-вот устроит «вторжение» в Незалежную, дало свои плоды. Паника захватила не только простых граждан, но и украинских политиков.

«Неужели ни у кого из государственных мужей Украины не закрадывается мысль, что это не просто позор, а мегапозор во всех отношениях? Всем депутатам Верховной рады запретили покидать территорию Украины. Эти люди, которые принимали законы о мобилизации, которые говорили, что не сдадут ни пяди украинской земли, сегодня, когда еще нет никакой опасности, побежали из страны таким потоком, что президент вынужден их останавливать», — рассказал Подоляка на своем YouTube-канале.

Как считает эксперт, все происходящее выявило истинную сущность украинских депутатов и их западных «друзей». При этом особую нелепость всему происходящему придает тот факт, что Россия вовсе не собирается «вторгаться» на Украину, о чем неоднократно говорили и различные эксперты, и власти РФ, и даже сами власти Незалежной.

«Не знаю, как после этого позора они будут смотреть в глаза своим гражданам и мобилизовывать их на что-то. Большего позора современная Украина, по-моему, еще не испытывала. Понятно, что никакой войны не планируется, а все происходящее напоминает цирк-шапито», — отмечает аналитик.

Подоляка уверен, что сложившуюся ситуацию можно считать не просто подготовкой к тому, что Запад оставит Украину, но и к завершению масштабного антироссийского проекта, развернутого США и ЕС в Незалежной.

Федеральное агентство новостей /

«Чем дальше я смотрю на этот цирк, а другим словом это не назовешь, тем больше убеждаюсь, что сегодня происходит не подготовка к какому-то вторжению России на Украину, сегодня идет репетиция трагикомедии под названием «Завершение проекта "Украина – не Россия"», который выстраивали так называемые западные партнеры», — считает эксперт.

Аналитик отмечает, что Украину покинули не только иностранные политики, но и западные военные, которые теоретически должны были помогать стране в такой непростой период. Первыми убежали британцы, которые вывезли своих инструкторов, а вслед за ними на родину отправились и американские бойцы.

«С такими западными союзниками и врагов не надо. Как только появился риск опасности, они сбежали вместе со своими протеже. Запад бросает Украину, потенциально оставляя ее на растерзание. При этом он не просто бросает Незалежную, но и "втыкает ей нож в спину", объявив воздушную блокаду», — уверен эксперт.

Политолог Юрий Подоляка рассчитывает, что все происходящее если и не отрезвит украинцев, то хотя бы заставит задуматься о том, действительно ли правильно Украина выбрала себе вектор развития и союзников.

Политический аналитик Валентин Гайдай ранее с иронией оценил прогнозы США и ЕС о «нападении» на Украину и призвал граждан страны к спокойствию.