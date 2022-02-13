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Плавность хода нового легкого танка «Спрут» проверили при помощи кружки чая

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 21:04
Армия
Плавность хода нового легкого танка «Спрут» проверили при помощи кружки чая
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Москва, 13 февраля. Телеведущий передачи «Военная приемка» прокатился на легком танке «Спрут» на полигоне 38-го НИИ БТ в Кубинке. Плавность хода боевой машины испытали при помощи термоса с горячим чаем.

Военные испытали легкий танк «Спрут», также известный как самоходная десантируемая противотанковая пушка. Тестовый заезд удалось снять корреспондентам телеканала «Звезда» специально для передачи «Военная приемка».

Испытания прошли на заснеженной территории 38-го Научно-исследовательского института бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. Чтобы наглядно продемонстрировать плавность езды «Спрута», корреспондент достал термос с чаем и кружку и попробовал устроить перерыв на горячее питье во время езды.

«Можно ли попить чаю на ходу в танке? Ответ: можно, но осторожно!» — подтвердил испытатель.

Ранее успехами с испытаниями робототехнического комплекса «Маркер» поделились представители НПО «Андроидная техника». Они научили робота распознавать беспилотники противника и сбивать их. Показатели меткости стрельбы «Маркера» составляют 80%, и специалисты работают над их повышением.

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