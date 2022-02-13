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Боевики «Аш-Шабаб» осуществили серию терактов против армии Сомали

Весь мир
Боевики «Аш-Шабаб» осуществили серию терактов против армии Сомали
twitter.com  /  @0khalodi0

Могадишо, 13 февраля. Боевики движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1, накануне осуществили серию терактов против армии Сомали. Трое солдат погибли, столько же ранены, сообщили местные СМИ.

Первый инцидент случился в городе Махдай провинции Средняя Шабелле. В результате взрыва трое военнослужащих получили серьезные увечья.

Второе нападение произошло в столичном районе Таркинли. Там террористы убили офицера правительственных сил. Еще двое военных погибли в регионе Нижняя Шабелле, где боевики атаковали военный блокпост.

СМИ также сообщили, что экстремист по имени Хасан Абикар добровольно сдался силовикам. Он участвовал в операциях против сомалийской армии. В движении «Аш-Шабаб» преступник находился около трех лет.

Ранее террорист-смертник подорвался у микроавтобуса с делегатами парламентских выборов. В результате взрыва погибло по меньшей мере шестеро человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали аш-шабаб
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