Виктория Боня вспомнила, как хейтеры следили за ее маленькой дочерью

Москва, 13 февраля. Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Виктория Боня объяснила, почему долго не публиковала кадры со своей дочерью Анджелиной. По словам знаменитости, девочку преследовали хейтеры.

Боня поделилась новым видео с ребенком на своей странице в Instagram. Звезда телестройки отметила, что на этих кадрах ее дочери всего пять лет.

«Я как-то рассказывала, что мы сталкивались с ситуациями, когда мои хейтеры ходили и следили за ребенком в сад/школу, высматривали ее, и дабы защитить свою дочь я не ставила никакого контента из ее детства», — пожаловалась блогер.

Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

Дочери телеведущей скоро исполнится десять лет, поэтому Боня считает, что девочка уже подросла и стала взрослой. Именно поэтому знаменитость решила публиковать фото и видео с ребенком. Как утверждает экс-участница «Дома-2», в ее архивах хранится много всего интересного. Многие подписчики поддержали решение блогера выкладывать больше кадров с дочерью.

«Да, обожаю ее! Можно побольше видео с Анджелиной!»; «Конечно, будет интересно посмотреть, какая у вас была доченька маленькая, смешная. Какие-то моменты из жизни ее»; «Обожаю наблюдать за вашими отношениями с дочерью», — написали комментаторы.

Ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала фото, на котором позирует в объятиях неизвестного мужчины.