Сын Варвары пожаловался на судей шоу «Две звезды»

Москва, 13 февраля. Певица Варвара вместе с сыном Ярославом приняла участие в новом выпуске программы «Две звезды. Отцы и дети». Они исполнили песню Андрея Макаревича «Я пью до дна», однако судей не впечатлил их номер.

По мнению Ани Лорак, артисты не вложили душу в эту композицию, поэтому она поставила Варваре и Ярославу четверку. Аналогичную оценку участники получили и от Екатерины Стриженовой.

Возмущенный Ярослав не стал ругаться с судьями и ушел в закулисье к Жанне Бадоевой. На вопрос телеведущей, как все прошло, он дал очень эмоциональный ответ.

«Абсолютно несправедливо. Полная ерунда. Субъективная, несправедливая критика», — пожаловался музыкант.

А вот певица Наташа Королева и ее наследник Архип уже привыкли к критике. Звездная мать даже не обращает внимание на замечания судей и получает удовольствие от самого шоу. Супруга Сергея Глушко не стремится стать победительницей проекта.

Абсолютный восторг зрителей вызвал номер Сергея Трофимова и его дочери Лизы. Также жюри тронуло выступление Олега и Родиона Газмановых.

Ранее зрители шоу «Две звезды» раскритиковали Жанну Бадоеву за скрипучий голос. По их мнению, телеведущая не справляется со своей работой.