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Читатели The Washington Post высмеяли Байдена после его разговора с Путиным

Политика
Читатели The Washington Post высмеяли Байдена после его разговора с Путиным
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Президент США Джо Байден выглядит слабым и представляет собственную страну не в лучшем свете, считают читатели газеты The Washington Post.

Американцы высмеяли главу Белого дома после его телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Комментируя итоги беседы двух лидеров, Кремль отметил, что официальные лица Соединенных Штатов продолжают нагнетать истерию вокруг российского «вторжения» на Украину.

«Как бы то ни было, Байден выглядит слабо и по-дурацки», — написал один из пользователей Сети.

«Кто-то вообще слушает Байдена?» — сыронизировал другой комментатор.

Читатели The Washington Post раскритиковали США за стремление подчинить себе другие государства. По их словам, российское руководство никогда не угрожало Украине, и военные учения проводятся Москвой вовсе не для подобных целей.

«Путин никогда не угрожал Украине. Учения — это всего лишь учения. Пожалуйста, взгляните уже на факты», — подчеркнул еще один интернет-пользователь.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональда Трамп назвал формальностью прошедшие переговоры Путина и Байдена. Он также отметил, что российский лидер вряд ли будет слушать действующего главу Белого дома.

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