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Солисты «На-На» записали видеообращение в поддержку госпитализированного Жириновского

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:58
Общество
Солисты «На-На» записали видеообращение в поддержку госпитализированного Жириновского
 /  Фото предоставлено организаторами события

Москва, 13 февраля. Группа «На-На» поддержала лидера ЛДПР Владимира Жириновского, попавшего в больницу с коронавирусом. Артисты пожелали политику скорейшего выздоровления.

Солисты «На-На» записали видеообращение в поддержку Жириновского, в котором назвали себя его друзьями, а также пожелали лидеру ЛДПР хорошего настроения. Участник коллектива Владимир Политов отметил, что COVID-19 переболела уже почти половина населения страны.

«Мы уверены, что вы справитесь с этим недугом и вернетесь в строй», — подчеркнул другой солист «На-На» Вячеслав Жеребкин.

Группа «На-На» выступала на 75-летии Жириновского. Кроме того, коллектив принимал участие в различных мероприятиях ЛДПР.

Напомним, Владимира Жириновского положили в больницу с коронавирусом несколько дней назад. После госпитализации политика в ЛДПР пожаловались на звонки от мошенников. Неизвестные сообщают членам партии, что ее лидер якобы скончался.

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Жириновский лдпр на-на
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