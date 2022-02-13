Уникальные кадры с борта новейшей АПЛ «Князь Олег» появились в Сети

Москва, 13 февраля. Новейший атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» ВМФ РФ находится в пункте временного базирования на Кольском полуострове. На борту АПЛ побывали представители пресс-службы концерна «Севмаш».

Сотрудники «Севмаша» опубликовали уникальную видеосъемку внутренних отсеков очередного представителя российских субмарин, построенных по проекту «Борей-А».

АПЛ «Князь Олег» будет нести боевую вахту на Тихоокеанском флоте, но перед этим экипаж корабля выполнит определенный объем задач в одной из гаваней Северного флота.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему США завидуют арктическим возможностям российских атомных подлодок «Борей».