Глава минобороны Украины Резников поблагодарил Литву за военную помощь в виде ПЗРК Stinger

Киев, 13 февраля. Киев получил партию военной помощи от Вильнюса. Литва передала для ВСУ американские ПЗРК Stinger. Глава минобороны Украины Алексей Резников поблагодарил литовские власти за содействие.

По словам украинского министра, Киев в настоящий момент получает от западных партнеров беспрецедентную поддержку и вооружения, о которых раньше мог только мечтать.

«Спасибо правительству Литвы, всему литовскому народу и лично большому другу Украины министру национальной обороны Литовской республики Арвидасу Анушаускасу за помощь!» — написал Резников на своей странице в Facebook.

В это же воскресенье на Украину прибыли два самолета ВВС США с грузом боеприпасов и оружия для ВСУ. Об этом сообщили представители американского посольства в Киеве.